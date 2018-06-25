В Костроме началось голосование за самые счастливые семьи

На портале K1NEWS.RU началось онлайн голосование за самые счастливые семьи нашего города. Это — один из самых добрых конкурсов, организованных главным порталом Костромы . Множество фотографий прислали костромские семьи. Есть фотографии, на которых запечатлены любящие супруги, многодетные семьи, большие семьи во главе с бабушками и дедушками. Герои фотографий — счастливые и улыбчивые.

Выбрать победителя будет непросто. Мы доверили это костромичам — каждый может отдать лайк за понравившуюся фотографию. Голосование проходит через страницы в соцсетях — Вконтакте, Одноклассники и Facebook. Народные выборы продлятся до 5 июля. Подведем итоги и наградим победителей 8 июля. И это символично: 8 июля — День семьи, любви и верности.

По правилам, победителем признается семья, фотография которой наберет наибольшее количество голосов. В спорной ситуации право выбрать победителя остается за редакцией K1NEWS.RU. Стоит отметить, что в конкурсе будет много номинаций, и мы сами выберем победителя в каждой из них. Так что без подарков счастливые семьи точно не останутся.

Голосовать можно здесь.