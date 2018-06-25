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Кабмин внес в Думу проект об обнулении НДС на перелеты на Дальний Восток
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Кабмин внес в Думу проект об обнулении НДС на перелеты на Дальний Восток 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект об обнулении НДС на авиаперелеты в регионы Дальнего Востока, сообщается на сайте кабинета министров.
"В целях развития транспортной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа законопроектом предлагается установить ставку НДС в размере 0% в отношении операций по реализации услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления и (или) пункт назначения пассажиров и багажа расположены на территории Дальневосточного федерального округа", — говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в июне сообщил, что правительство России одобрило решение об обнулении НДС на авиаперелеты в регионы Дальнего Востока.
Сейчас внутренние воздушные перевозки в РФ облагаются НДС по льготной ставке 10%. Исключение сделано для Крыма, Севастополя и Калининградской области — для них установлен нулевой НДС (для регионов Крыма — до 1 января 2019 года, для Калининградской области — на бессрочной основе).
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