Кабмин внес в Думу проект об обнулении НДС на перелеты на Дальний Восток

"В целях развития транспортной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа законопроектом предлагается установить ставку НДС в размере 0% в отношении операций по реализации услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления и (или) пункт назначения пассажиров и багажа расположены на территории Дальневосточного федерального округа", — говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в июне сообщил, что правительство России одобрило решение об обнулении НДС на авиаперелеты в регионы Дальнего Востока.