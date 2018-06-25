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Дошколят из Войковского пригласят на праздник в честь Дня семьи
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Дошколят из Войковского пригласят на праздник в честь Дня семьи 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
В четверг, 5 июля, сотрудники Центральной библиотеки № 21 в Войковском проведут для воспитанников школы № 777 интерактивную программу в честь Дня любви, семьи и верности.
— На программу под названием «Ромашка счастья» мы пригласим ребят из дошкольного отделения образовательного учреждения. Они узнают про князя Петра и про Февронию, познакомятся с историей праздника и примут участие в мастер-классе, — говорят в администрации читальни.
Адрес библиотеки № 21: ул. Клары Цеткин, д.11. Мероприятие начнется в 10.30. (жм)
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