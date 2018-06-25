Уральцы получили возможность газифицировать дома за счет областного материнского капитала

В рамках поручений губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по газификации территорий и обеспечению уральцев финансово доступной инфраструктурой, жители региона получили возможность газифицировать свои дома с использованием регионального материнского капитала.

«Начиная с этого года, владельцы сертификатов на областной маткапитал могут использовать эти средства на разработку проектной документации, приобретение и монтаж газового оборудования, а также на проведение пусконаладочных работ и непосредственное подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения», — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов

В соответствии с утвержденным порядком, отметил он, оплата работ за счет материнского капитала может быть проведена по месту постоянной регистрации его обладателя. Приобретение газового оборудования допускается только в рамках договора о подключении к сетям. Согласованные формы таких договоров жители муниципалитетов могут получить в территориальных управлениях социальной политики и газораспределительных организациях.

Для направления материнского капитала на газоснабжение, проинформировал глава МинЖКХ , в управление социальной политики предоставляется заключенный договор с указанием сметной стоимости оборудования и сроков и стоимости выполнения работ. Сюда же прилагаются документы подрядчика, включая сертификат о допуске организации к выполнению соответствующих строительно-монтажных мероприятий.

Решение об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявки потребителя принимается в течение тридцати календарных дней с момента ее регистрации, перечисление средств — не позднее чем через 2 месяца. При этом важно учесть: перевод материнского капитала на газификацию жилого помещения может быть осуществлен только в качестве предоплаты по договору. Иные варианты «движения» указанных денег, подчеркнул глава МинЖКХ, не предусмотрены и недопустимы.