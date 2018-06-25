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Омичей просят помочь сгоревшей библиотеке книгами
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Омичей просят помочь сгоревшей библиотеке книгами 

АиФ-Омск 13 часов назад
Фото: АиФ-Омск
Жители города могут приносить литературу в главную библиотеку региона, а после этого книги организованно будут переданы в Тевризский район. Об этом разместили информацию на портале правительства Омской области.
Напомним, что на прошлой неделе в деревне Тайчи Тевризского района сгорело деревянное здание, в котором размещался сельский клуб и библиотека. К счастью, никто не пострадал, но книги спасти не удалось. Сотрудники библиотеки объявили о сборе книг от всех желающих помочь: необходимую литературу нужно присылать или привозить самостоятельно.
Министерство культуры Омской и библиотека имени А. С. Пушкина организовали приёмку книг. Приносить можно художественную, детскую, учебную литературу. Оставлять книги необходимо на пункте пропуска библиотеки с пометкой «Для библиотеки в деревне Тайчи» в рабочее время. Кроме того, сама библиотека им. А. С. Пушкина из собственного резервного и обменного фонда передаст книги для Тевризского района.
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