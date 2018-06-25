Омичей просят помочь сгоревшей библиотеке книгами

Жители города могут приносить литературу в главную библиотеку региона, а после этого книги организованно будут переданы в Тевризский район. Об этом разместили информацию на портале правительства Омской области

Напомним, что на прошлой неделе в деревне Тайчи Тевризского района сгорело деревянное здание, в котором размещался сельский клуб и библиотека. К счастью, никто не пострадал, но книги спасти не удалось. Сотрудники библиотеки объявили о сборе книг от всех желающих помочь: необходимую литературу нужно присылать или привозить самостоятельно.