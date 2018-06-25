День семьи, любви и верности отметят на Клары Цеткин

Мероприятие «Ромашка счастья» для школьников проведут сотрудники библиотеки № 21 на улице Клары Цеткин. Встреча приурочена ко Дню семьи, любви и верности. Об этом рассказали ее организаторы.

— Программа пройдет 5 июля. На встречу приглашены учащиеся школы № 777: ребятам расскажут про князя Петра и про Февронию, познакомят с историей праздника и проведут для них увлекательный мастер-класс, — сообщил представитель библиотеки № 21.