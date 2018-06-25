В мэрии рассказали о последствиях отказа многодетных семей от земли 

Более 6 тысяч многодетных семей Казани нуждаются в земельных участках, сообщил в ходе делового понедельника, 25 июня председатель комитета земельных и имущественных отношений Казани Ренат Галяутдинов. Таким образом, он подвел промежуточные итоги программы обеспечения этой категории граждан участками для строительства домов — действует программа с 2012 года. В общей сложности, участки получили 4 тысячи 798 семей в Казани. Чтобы обеспечить землями оставшиеся тысячи, понадобится 1013 га свободных земель, сказал Ренат Галяутдинов. В 2018 году Казань продолжает распределение участков из фонда земель, переданных городу федеральным центром. У массива Большие Дербышки участки выбрали 270 семей. Работа продолжилась и в Дачном сельском поселении Высокогорского района. Наконец, участки распределяют юго-западнее жилого массива Кульсеитово. В то же время, есть категория семей, которым не нравятся предлагаемые участки с точки зрения их расположения. Отказ подписали более 200 семей. По закону отказы принимаются дважды. «Можно два раза отказаться и на третий раз выбрать тот участок, который интересен», — пояснил Ренат Галяутдинов. Семьи с тремя детьми могут претендовать на 6 соток, с четырьмя — на 7 соток, и так далее, добавил чиновник.