В Петербурге пенсионерка решила ограбить банк, чтобы помочь внучке

Санкт-Петербурге пенсионерка решила ограбить банк, чтобы помочь внучке с покупкой собственной квартиры.

Как сообщает издание «Невские новости», в молодости женщина работала социальным работников. В 90-е годы она переквалифицировалась в страхового агента. Сейчас она «отдыхает» на пенсии. Когда сына посадили в тюрьму, она начала помогать двум внучкам, оставшимся без отца.

Когда одна из девочек вышла замуж, бабушка пообещала подарить молодой семье квартиру. На банковском счете женщины лежало 500 тысяч рублей. Однако она поняла, что этой суммы будет недостаточно. Тогда пенсионерка решила ограбить банк. В сообщники она позвала знакомую, которая работала в финансово-кредитной организации, и друга внучки.

Ограбление могло удачно закончиться для бандитов, если бы не «промах» молодого человека — выйдя из здания банка он снял капюшон. Односельчане узнали молодого человека и сообщили обо всем в полицию.

Теперь всем участникам преступления грозит до семи лет лишения свободы.