Премьер Медведев доплатит новосибирцам за рост цен на бензин

«Премьер-министром принято решение о выделении средств из резервного фонда правительства на компенсацию потерь, дополнительных расходов, которые понесли сельхозпроизводители из-за резкого роста цен на горюче-смазочные материалы, — озвучил решение Медведева врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников во время оперативного совещания 25 июня. — Было дано поручение министру сельского хозяйства Российской Федерации в кратчайший срок разработать порядок, довести его до регионов. Порядок расчета суммы этой компенсации для каждого субъекта Российской Федерации».

Размер компенсации пока не определён. «Поэтому, Евгений Михайлович, продолжаем работу с федеральным министерством для того, чтобы согласовать наши расчёты наши позиции», — обратился Травников к Евгению Лещенко, который сейчас занимает должность и.о. министра сельского хозяйства Новосибирской области.

Также Травников сообщил, что на прошлой неделе доложил премьер министру о возможном срыве сроков посевной из-за непогоды. Это может стать причиной неисполнения соглашений с федеральным министерством сельского хозяйства.

«Премьер-министром дано поручение федеральному министерству в отношении каждого региона рассмотреть вопрос о неприменении штрафных санкций в связи с чрезвычайной ситуацией по погодным условиям», — отметил врио губернатора.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 64% жителей России отметили, что за последнее время топливо значительно подорожало. 46% опрошенных считают главными виновниками повышения цен нефтяные компании.