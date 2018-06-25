2400 многодетных семей Казани получат землю бесплатно до Нового года

Вопрос передачи 1,6 тыс. гектаров федеральных земель для обеспечения бесплатными участками многодетных Казани находится на рассмотрении минземимущества Татарстана , сообщил председатель Комитета земельных и имущественных отношений исполкома города Ренат Галяутдинов на деловом понедельнике в мэрии.

Он уточнил, что речь идёт о территории в Высокогорском районе РТ , которую планируют вовлечь в оборот. Кроме того, до конца 2018 года в собственность городу передадут надел в 2,7 гектара в посёлке Каймары Высокогорского района.

До Нового года более 2,4 тыс. многодетных семей успеют выбрать участок. А с начала 2018 года землю в жилом массиве Большие Дербышки уже получили 270 семей. Участки также распределяют в дачном сельском поселении Высокогорского района и рядом с жилым массивом Кульсеитово.

Ренат Галяутдинов напомнил, что в очереди за участками стоят ещё 6,3 тыс. семей, для обеспечения которых требуется более тысячи гектаров земель.

Напомним, ранее Казань получила в собственность 17 га в посёлке Сокуры Лаишевского района. За шесть лет действия программы казанским многодетным семьям предоставили 302 га. Участки получили около 4,8 тыс. семей.