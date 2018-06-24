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В Тюмени людей с инвалидностью приглашают на бесплатную спортплощадку
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В Тюмени людей с инвалидностью приглашают на бесплатную спортплощадку 

Уральский меридиан 6 часов назад
Фото: Уральский меридиан
В Тюмени начинаются бесплатные занятия на спортплощадке для людей с ограниченными возможностями здоровья.
На обновленной спортивной площадке можно будет поиграть в теннис, дартс, парабадминтон, армрестлинг, бочче, а также позаниматься на тренажерах и освоить различные виды адаптивного спорта.
Занятия будут проходить под руководством тренеров Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Павлом Соскиным и Данилой Балалиным.
Спортивная площадка находится на улице Уральской, 60. Тренировки можно посещать все лето с понедельника по пятницу. Начало занятий в 10:00.
Использовано фото с сайта: golosagorodov.info.
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