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Ума Турман планирует переехать в Швецию
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Ума Турман планирует переехать в Швецию 

Prian.ru 8 часов назад
Фото: Prian.ru
Бабушка Умы Турман по материнской линии — Биргит Холмквист — была моделью из Сконе, на юге Швеции (в Треллеборге даже есть ее статуя), которая жила в Германии, а затем бежала от нацистов в Мексику. Её дочь, мать актрисы, Нена Фон Шлебрюгге, также гражданка Швеции и провела часть детства в Стокгольме, сообщает The Local.
Актриса говорила о посещении Сконе и Швеции на протяжении многих лет, а также о своем желании получить шведское гражданство и переехать в страну. Теперь Турман предпринимает реальные шаги, чтобы воплотить эту мечту в жизнь. С 2015 года она учит шведский язык.
По словам адвоката Умы Турман — Томаса Бодстрёма — актриса хочет купить дом в Швеции и жить здесь в будущем. У нее много родственников в Сконе, поэтому есть много вещей, которые вдохновляют ее получить здешнее гражданство. Она чувствует себя шведкой всю жизнь.
Переехать в Швецию сейчас — довольно разумный шаг, учитывая, что цены на местное жилье падают.
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