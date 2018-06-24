Ума Турман планирует переехать в Швецию

Бабушка Умы Турман по материнской линии — Биргит Холмквист — была моделью из Сконе, на юге Швеции (в Треллеборге даже есть ее статуя), которая жила в Германии , а затем бежала от нацистов в Мексику . Её дочь, мать актрисы, Нена Фон Шлебрюгге, также гражданка Швеции и провела часть детства в Стокгольме , сообщает The Local.

Актриса говорила о посещении Сконе и Швеции на протяжении многих лет, а также о своем желании получить шведское гражданство и переехать в страну. Теперь Турман предпринимает реальные шаги, чтобы воплотить эту мечту в жизнь. С 2015 года она учит шведский язык.

По словам адвоката Умы Турман — Томаса Бодстрёма — актриса хочет купить дом в Швеции и жить здесь в будущем. У нее много родственников в Сконе, поэтому есть много вещей, которые вдохновляют ее получить здешнее гражданство. Она чувствует себя шведкой всю жизнь.

Переехать в Швецию сейчас — довольно разумный шаг, учитывая, что цены на местное жилье падают.