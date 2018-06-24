В Красноярске проходит акция по сбору книг для тюремных библиотек

Ее инициаторы — авторы благотворительного проекта «Живые струны души». Организаторы призывают горожан приносить книги в районные библиотеки. Оттуда их централизовано передадут в исправительные учреждения. Куда приносить книги: Железнодорожный район — Детская библиотека им. Л. Кассиля (ул. Калинина, 4; тел. 212-72-68) Октябрьский район — Детская библиотека им. О. Кошевого (ул. Новой зари, 9; тел. 243-26-92) Кировский район — Детская библиотека им. П. Бажова (ул. Павлова. 75; тел. 213-42-85) Ленинский район — Детская библиотека им. В. Дубинина (ул. Юности, 22; тел. 264-11-83) Свердловский район — Детская библиотека им. А. Грина (ул. Семафорная, 251; тел. 236-95-80) Советский район — Детская библиотека им. К. Чуковского; (ул. Металлургов, 20а; тел. 224-62-45) Центральный район — Детская библиотека им. А. Гайдара (ул. К. Маркса,14; тел. 212-15-25)