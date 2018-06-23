Канадская танцовщица изменилась до неузнаваемости за четыре года

24-летняя девушка из Торонто перенесла три операции на груди, изменила губы и подтянула ягодицы. На трансформацию ушли немалые деньги — более 150 тысяч канадских долларов.

Мария отмечает, что мысли об изменении внешности появились у нее в возрасте 14 лет, а после первой операции в 20 лет ей было сложно остановиться. Визиты к хирургу превратились в хобби и «экстремальный спорт». Отец девушки, который был миссионером, не одобряет увлечение дочери.