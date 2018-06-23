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Канадская танцовщица изменилась до неузнаваемости за четыре года
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Канадская танцовщица изменилась до неузнаваемости за четыре года 

Пятый канал 23 часа назад
Фото: Пятый канал
24-летняя девушка из Торонто перенесла три операции на груди, изменила губы и подтянула ягодицы. На трансформацию ушли немалые деньги — более 150 тысяч канадских долларов.
Мария отмечает, что мысли об изменении внешности появились у нее в возрасте 14 лет, а после первой операции в 20 лет ей было сложно остановиться. Визиты к хирургу превратились в хобби и «экстремальный спорт». Отец девушки, который был миссионером, не одобряет увлечение дочери.
Ранее Пятый канал рассказывал о британской певице, которую заподозрили в желании быть похожей на Мэрилин Монро.
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