19 невероятно красивых библиотек, в которые влюбятся даже те, кто равнодушен к чтению 

Тревел-фотограф Ричард Силвер (Richard Silver) много лет путешествовал по всему миру, собирая портрет нашей планеты. Также он известен благодаря своим головокружительным панорамам нью-йоркских церквей.
Во время путешествий талантливый фотограф из Нью-Йорка фиксирует красоту библиотек, выбирая необычные и выдающиеся книгохранилища. В его объективе побывали самые разные храмы науки — от современных медиатек из стекла и бетона до старинных и изысканных библиотек с долгой историей.
Источник: 121clicks.com Прага. Библиотека Страговского монастыря
Пражский Страговский монастырь был основан в XII веке. Его дворец книги — красивейшее здание Чехии, один из самых посещаемых памятников архитектуры в стиле барокко со следами реконструкций XVIII века в стиле роккоко. Библиотека монастыря является уникальной и ценнейшей из сохранившихся исторических библиотек — в ее коллекции более 200 тысяч томов.
Португальская королевская библиотека в Рио-де-Жанейро
Библиотека была основана в 1837 году группой политэмигрантов из Португалии для продвижения португальской культуры в столице Бразильской империи. Здание библиотеки из-за своего внешнего и внутреннего убранства является одной из городских достопримечательностей и неоднократно появлялось в кино.
Библиотека и музей Моргана, Нью-Йорк
Эта научная библиотека основана на частной коллекции американского банкира и финансиста Джона Пирпонта Моргана. Знаменита своей коллекцией рукописей, папирусов, инкунабул, ранних изданий, редких иллюстрированных книг, оригинальных партитур и графических работ.
Нью-Йоркская публичная библиотека
Является одной из самых крупных библиотек мира (и при этом бесплатной), с общим фондом более 53 миллионов наименований. Включает в себя головное подразделение и огромную сеть филиалов, разбросанных по всему «Большому яблоку».
Библиотека святой Женевьевы, Париж
Основанная еще в VI веке, эта библиотека признана одной из лучших по архитектуре здания, наполненности книжного фонда, красоте и своеобразию внутреннего интерьера и значимости в истории Франции.
Государственная библиотека Виктории, Мельбурн
Крупнейшая библиотека штата Виктория, Австралия, располагается в здании, которое занимает целый квартал. Хранилища библиотеки вмещают более 1,5 миллиона томов книг и 16 тысяч периодических изданий.
Библиотека наследия Хендрика Консианса в Антверпене
Старейшая библиотека этого бельгийского города была основана в 1481 году. Библиотека расположена в зданиях XVII века братства иезуитов и собирает все публикации о истории и литературе Фландрии и Голландии.
Австрийская национальная библиотека, Вена
Эта великолепная библиотека расположена в венском дворце Хофбург и берет свое начало от средневековой императорской библиотеки. Красивейшая роспись на потолке и стенах привлекает множество туристов.
Штутгартская городская библиотека
Городская библиотека Штутгарта названа одной из лучших в Германии. Одна из «молодых» библиотек мира: она распахнула двери 9 ноября 2011 года. Создателем проекта был корейский архитектор Юн Янг Йи.
Библиотека в Доме искупителя, Нью-Йорк
Религиозный и культурный центр Дом искупителя (House of the Redeemer) на Манхэттене располагает обширной библиотекой. С 1916 года тут установлен старинный орган XIV века Aeolian Opus.
Публичная библиотека Лос-Анджелеса
Конечно, она уступает по размеру Нью-Йоркской публичной библиотеке, но все же здесь содержится более 6 миллионов томов, а ее годовой бюджет составляет 135 миллионов долларов.
Библиотека Васконелос, Мехико
Главная библиотека мексиканской столицы названа в честь известного философа, политика и культурного деятеля Мексики. 38 тысяч кв. метров — общая площадь 5-этажного здания библиотеки, достаточно большого для того, чтобы в вестибюле посетителей встречал настоящий скелет кита.
Библиотека Государственного музея (Рейксмюзеум), Амстердам
Рейксмюзеум входит в двадцатку самых посещаемых художественных музеев мира. Здешняя Научная библиотека является частью музея и самой крупной библиотекой общественной истории искусств в Нидерландах.
Национальная библиотека Китая, Пекин
Крупнейшая библиотека КНР была основана в 1909 году как Библиотека Столичных учительских палат, а сегодня занимает пятое место среди мировых библиотек.
Библиотека Венского технического университета
Многоуровневое книжное хранилище университета, основанного в 1815 году.
Библиотека Митчелла в Сиднее, Австралия
Представляет собой одно из крыльев Государственной библиотеки Нового Южного Уэльса в Сиднее, старейшего книгохранилища в Австралии.
Бостонская публичная библиотека
Одна из крупнейших общедоступных библиотек в США. Здание библиотеки — один из лучших в Америке примеров архитектуры неоренессанса.
Библиотека Лёвенского университета
Книгохранилище католического университета в городе Лёвен, главном университетском центре Бельгии. Библиотека, основанная в 1426 году, была дважды уничтожена немцами — в 1914 и 1940 году.
Латвийская национальная библиотека, Рига
Крупнейшая библиотека страны расположилась в необычном бетонном 12-этажном здании. Просторная и многоуровневая библиотека — это современный информационно-культурный центр. Автор проекта необычного здания библиотеки, реализованного в 2014 году, — латвийский архитектор, живущий в США.