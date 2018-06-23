19 невероятно красивых библиотек, в которые влюбятся даже те, кто равнодушен к чтению

Тревел-фотограф Ричард Силвер (Richard Silver) много лет путешествовал по всему миру, собирая портрет нашей планеты. Также он известен благодаря своим головокружительным панорамам нью-йоркских церквей.

Во время путешествий талантливый фотограф из Нью-Йорка фиксирует красоту библиотек, выбирая необычные и выдающиеся книгохранилища. В его объективе побывали самые разные храмы науки — от современных медиатек из стекла и бетона до старинных и изысканных библиотек с долгой историей.

Источник: 121clicks.com Прага . Библиотека Страговского монастыря

Пражский Страговский монастырь был основан в XII веке. Его дворец книги — красивейшее здание Чехии , один из самых посещаемых памятников архитектуры в стиле барокко со следами реконструкций XVIII века в стиле роккоко. Библиотека монастыря является уникальной и ценнейшей из сохранившихся исторических библиотек — в ее коллекции более 200 тысяч томов.

Португальская королевская библиотека в Рио-де-Жанейро

Библиотека была основана в 1837 году группой политэмигрантов из Португалии для продвижения португальской культуры в столице Бразильской империи. Здание библиотеки из-за своего внешнего и внутреннего убранства является одной из городских достопримечательностей и неоднократно появлялось в кино.

Библиотека и музей Моргана, Нью-Йорк

Эта научная библиотека основана на частной коллекции американского банкира и финансиста Джона Пирпонта Моргана. Знаменита своей коллекцией рукописей, папирусов, инкунабул, ранних изданий, редких иллюстрированных книг, оригинальных партитур и графических работ.

Нью-Йоркская публичная библиотека

Является одной из самых крупных библиотек мира (и при этом бесплатной), с общим фондом более 53 миллионов наименований. Включает в себя головное подразделение и огромную сеть филиалов, разбросанных по всему «Большому яблоку».

Библиотека святой Женевьевы, Париж

Основанная еще в VI веке, эта библиотека признана одной из лучших по архитектуре здания, наполненности книжного фонда, красоте и своеобразию внутреннего интерьера и значимости в истории Франции

Государственная библиотека Виктории, Мельбурн

Крупнейшая библиотека штата Виктория, Австралия , располагается в здании, которое занимает целый квартал. Хранилища библиотеки вмещают более 1,5 миллиона томов книг и 16 тысяч периодических изданий.

Библиотека наследия Хендрика Консианса в Антверпене

Старейшая библиотека этого бельгийского города была основана в 1481 году. Библиотека расположена в зданиях XVII века братства иезуитов и собирает все публикации о истории и литературе Фландрии и Голландии

Эта великолепная библиотека расположена в венском дворце Хофбург и берет свое начало от средневековой императорской библиотеки. Красивейшая роспись на потолке и стенах привлекает множество туристов.

Штутгартская городская библиотека

Городская библиотека Штутгарта названа одной из лучших в Германии . Одна из «молодых» библиотек мира: она распахнула двери 9 ноября 2011 года. Создателем проекта был корейский архитектор Юн Янг Йи.

Библиотека в Доме искупителя, Нью-Йорк

Религиозный и культурный центр Дом искупителя (House of the Redeemer) на Манхэттене располагает обширной библиотекой. С 1916 года тут установлен старинный орган XIV века Aeolian Opus.

Конечно, она уступает по размеру Нью-Йоркской публичной библиотеке, но все же здесь содержится более 6 миллионов томов, а ее годовой бюджет составляет 135 миллионов долларов.

Главная библиотека мексиканской столицы названа в честь известного философа, политика и культурного деятеля Мексики . 38 тысяч кв. метров — общая площадь 5-этажного здания библиотеки, достаточно большого для того, чтобы в вестибюле посетителей встречал настоящий скелет кита.

Библиотека Государственного музея (Рейксмюзеум), Амстердам

Рейксмюзеум входит в двадцатку самых посещаемых художественных музеев мира. Здешняя Научная библиотека является частью музея и самой крупной библиотекой общественной истории искусств в Нидерландах.

Национальная библиотека Китая , Пекин

Крупнейшая библиотека КНР была основана в 1909 году как Библиотека Столичных учительских палат, а сегодня занимает пятое место среди мировых библиотек.

Библиотека Венского технического университета

Многоуровневое книжное хранилище университета, основанного в 1815 году.

Библиотека Митчелла в Сиднее , Австралия

Представляет собой одно из крыльев Государственной библиотеки Нового Южного Уэльса в Сиднее, старейшего книгохранилища в Австралии.

Бостонская публичная библиотека

Одна из крупнейших общедоступных библиотек в США . Здание библиотеки — один из лучших в Америке примеров архитектуры неоренессанса.

Библиотека Лёвенского университета

Книгохранилище католического университета в городе Лёвен , главном университетском центре Бельгии . Библиотека, основанная в 1426 году, была дважды уничтожена немцами — в 1914 и 1940 году.

Крупнейшая библиотека страны расположилась в необычном бетонном 12-этажном здании. Просторная и многоуровневая библиотека — это современный информационно-культурный центр. Автор проекта необычного здания библиотеки, реализованного в 2014 году, — латвийский архитектор, живущий в США.