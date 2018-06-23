Ещё
Медведева показала свои новые коньки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведева показала свои новые коньки 

Чемпионат.com 6 часов назад
Двукратная чемпионка мира, двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр-2018 в Пхёнчхане россиянка Евгения Медведева показала свои новые коньки.
«Если вы шокированы моими новыми лезвиями, вы ещё не видели эффекта от коньков целиком. Будьте готовы», — написала Медведева на своей странице в сети «Твиттер».
Позже Евгения опубликовала видео, сопроводив его надписью: «Вот, о чём я говорила».
Посмотреть видео можно на странице Медведевой в сети «Твиттер».
Напомним, что по окончании минувшего сезона Медведева покинула группу тренера Этери Тутберидзе и переехала в Канаду для работы под руководством Брайана Орсера.
Чемпионат.com: последние новости
Илюшечкина: надеюсь, Медведева обретёт в Торонто второй дом Мама Медведевой: из всех элементов Жени больше всего люблю дупель Для Медведевой сделали лезвия коньков из розового золота
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве погиб иностранный болельщик26
Тысяча боевиков атаковали сирийских военных412
Клинтон обвинила Россию в расизме341
Активисток митинга увезли в джунгли и изнасиловали35
На Украине призвали бить русскоговорящих украинцев446
Видео
00:52
«Руки-базуки» размечтался о Бузовой
Шоу-бизнес
01:02
Порошенко открыл дорожный знак
Украина В мире
00:56
В Зимбабве пытались убить президента
Происшествия В мире
00:52
Клинтон обвинила Россию в расизме
Политика
00:15
Билан испугал «коллективную бабулю»
Шоу-бизнес
02:29
Тысяча боевиков атаковали сирийских военных
В мире
01:00
Опознали по тату: звезда «Дома-2» выпала с 19-го этажа
Шоу-бизнес Статьи
03:06
На Украине эвакуируют детей из-за снега
Происшествия Катастрофы
01:34
На Украине призвали бить русскоговорящих украинцев
В мире
01:22
Молдавия празднует победу над Россией
В мире Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение