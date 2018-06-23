Двукратная чемпионка мира, двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр-2018 в Пхёнчхане россиянка Евгения Медведева показала свои новые коньки.
«Если вы шокированы моими новыми лезвиями, вы ещё не видели эффекта от коньков целиком. Будьте готовы», — написала Медведева на своей странице в сети «Твиттер».
Позже Евгения опубликовала видео, сопроводив его надписью: «Вот, о чём я говорила».
Посмотреть видео можно на странице Медведевой в сети «Твиттер».
Напомним, что по окончании минувшего сезона Медведева покинула группу тренера Этери Тутберидзе и переехала в Канаду для работы под руководством Брайана Орсера.