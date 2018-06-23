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Правительство России разрешило предоставлять гостиничные услуги на территории аэропортов
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Правительство России разрешило предоставлять гостиничные услуги на территории аэропортов 

RT на русском 9 часов назад
Фото: Мир24
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал документ, разрешающий вести гостиничный бизнес на территории аэропортов в интересах пассажиров транзитных или задержанных рейсов.
Об этом сообщается на сайте правительства.
Перечень видов деятельности в пределах пунктов пропусков через госграницу дополнен деятельностью по предоставлению гостиничных услуг транзитным пассажирам, следующим с пересадкой в аэропорту в течение 24 часов, и пассажирам задержанных рейсов, говорится в предписании.
Ожидается, что такое решение будет способствовать развитию гостиничного и других видов бизнеса в аэропортах.
«Принятое решение даёт возможность размещать отели в российских аэропортах на территории пунктов пропуска», — говорится в тексте документа.
Ранее сообщалось, что в московских аэропортах задержано или отменено около 40 рейсов.
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