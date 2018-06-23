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Правительство разрешило размещать отели в аэропортах в пределах пунктов пропуска
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Правительство разрешило размещать отели в аэропортах в пределах пунктов пропуска 

Rambler News Service 23 июня 2018
Фото: TourDom
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое разрешает предоставлять гостиницы транзитным пассажирам и пассажирам задержанных рейсов в пределах пунктов пропуска через госграницу. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
«Принятое решение дает возможность размещать отели в российских аэропортах на территории пунктов пропуска. Из-за пределов пункта пропуска доступа к таким отелям не предусматривается», — сказано в документе.
До этого перевозчик должен был разместить в гостинице пассажиров, чьи рейсы были отменены.
Инициатива была разработана Минтрансом.
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