Правительство разрешило размещать отели в аэропортах в пределах пунктов пропуска

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое разрешает предоставлять гостиницы транзитным пассажирам и пассажирам задержанных рейсов в пределах пунктов пропуска через госграницу. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«Принятое решение дает возможность размещать отели в российских аэропортах на территории пунктов пропуска. Из-за пределов пункта пропуска доступа к таким отелям не предусматривается», — сказано в документе.

До этого перевозчик должен был разместить в гостинице пассажиров, чьи рейсы были отменены.