Минспорт подготовит проект использования объектов ЧМ-2018

До 21 июля Министерство спорта должно подготовить проект концепции использования спортивных объектов, построенных к чемпионату мира по футболу 2018 года. Соответствующее поручение дал премьер-министр Дмитрий Медведев

«Минспорту России (П. А. Колобкову) совместно с заинтересованными органами исполнительной власти и организациями до 21 июля 2018 года представить в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проект концепции последующего использования спортивных объектов чемпионата мира по футболу 2018 года», — говорится в документе, который размещён на сайте Правительства.

При этом вице-премьеру Ольге Голодец было поручено «обеспечить координацию указанной работы».

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах.