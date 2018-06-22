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Минспорт подготовит проект использования объектов ЧМ-2018
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Минспорт подготовит проект использования объектов ЧМ-2018 

Парламентская газета 21 час назад
Фото: Парламентская газета
До 21 июля Министерство спорта должно подготовить проект концепции использования спортивных объектов, построенных к чемпионату мира по футболу 2018 года. Соответствующее поручение дал премьер-министр Дмитрий Медведев.
«Минспорту России (П. А. Колобкову) совместно с заинтересованными органами исполнительной власти и организациями до 21 июля 2018 года представить в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проект концепции последующего использования спортивных объектов чемпионата мира по футболу 2018 года», — говорится в документе, который размещён на сайте Правительства.
При этом вице-премьеру Ольге Голодец было поручено «обеспечить координацию указанной работы».
Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах.
Ранее президент России Владимир Путин по время «Прямой линии» призвал губернаторов тех регионов, где проходят матчи футбольного первенства, сделать так, «чтобы все объекты были окупаемы и эффективно работали».
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