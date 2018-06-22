Вокруг фирмы Дарькина происходит что-то странное

ООО «ДВ Капитал», соучредитель АО «Солнечная долина Владивостока» наряду с ПАО «Фонд „ТИГР“ Сергея Дарькина , пытается признать самого себя банкротом. Соответствующее заявление сейчас рассматривается в Арбитражном суде Приморского края

В марте этого года заявление о банкротстве „ДВ Капитал“ подала Инспекция Федеральной налоговой службы России по Фрунзенскому району г. Владивостока . Сумма исковых требований с „ДВ Капитал“ составляла 1,7 млн руб. Ходатайство суд принял к рассмотрению со второй попытки. Именно в это дело хочет сейчас войти ООО „ДВ Капитал“, подав 13 июня заявление с формулировкой „о признании себя несостоятельным (банкротом)“.

По данным ЕГРЮЛ, управляющей компанией „ДВ Капитал“ является ООО „Альянс Капитал“, где генеральным директором выступает Марина Ломакина, бывший генеральный директор „Наш дом — Приморье“. В свою очередь, „ДВ Капитал“ стал соучредителем АО „Солнечная долина Владивостока“ (49%). Компания была создана в 2016 г. при непосредственном участии экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина, чей ПАО „Фонд „ТИГР“ вложил 102 млн руб. из 200 млн в уставной капитал (51%) „Солнечной долины Владивостока“.

По сведениям KONKURENT, в мае 2016 г. между ООО „ДВ Капитал“ и АО „Солнечная долина Владивостока“ заключено соглашение о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного строительства в пос. Трудовом (так называемого микрорайона „Солнечная долина-1“). По документу АО „Солнечная долина Владивостока“ переданы права и обязанности в отношении четырех земельных участков. Дополнительным соглашением в 2017 г. АО достался еще ряд участков. В результате в настоящее время право аренды за ООО „ДВ Капитал“ сохранилось только на два земельных участка с кадастровыми номерами 25:28:050080:2156, 25:28:050080:2188.