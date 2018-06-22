Коллектив библиотеки на Велозаводской наградили за профессионализм и преданность профессии

Библиотека № 124 Южнопортового района получила грамоту от генерального директора ГБУК г. Москвы «Централизованной библиотечной системы Юго-Восточного административного округа» Любови Гиряевой. Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью ЦБС ЮВАО Алексей Тепляков — Библиотеку наградили «за высокий профессионализм и преданность профессии, а также плодотворную творческую деятельность по обеспечению высокого качества работы ГБУК г. Москвы „Централизованной библиотечной системы Юго-Восточного административного округа“, — отметил Тепляков. Напомним, что библиотека расположена по адресу: улица Велозаводская, дом 11/1. (ап)