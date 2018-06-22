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Коллектив библиотеки на Велозаводской наградили за профессионализм и преданность профессии
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Коллектив библиотеки на Велозаводской наградили за профессионализм и преданность профессии 

Управа Южнопортового района 23 часа назад
Фото: Управа Южнопортового района
Библиотека № 124 Южнопортового района получила грамоту от генерального директора ГБУК г. Москвы «Централизованной библиотечной системы Юго-Восточного административного округа» Любови Гиряевой. Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью ЦБС ЮВАО Алексей Тепляков.
— Библиотеку наградили «за высокий профессионализм и преданность профессии, а также плодотворную творческую деятельность по обеспечению высокого качества работы ГБУК г. Москвы „Централизованной библиотечной системы Юго-Восточного административного округа“, — отметил Тепляков.
Напомним, что библиотека расположена по адресу: улица Велозаводская, дом 11/1.
(ап)
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