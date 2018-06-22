Ставропольским селянам могут компенсировать рост цен на топливо

Аграрии, которые сильно пострадали от роста цен на топливо, возможно, смогут получить компенсации, сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края

Дмитрий Медведев. Речь об этом шла на видеоконференции по уборке урожая, которое провёл председатель правительства России

По данным оперативного мониторинга, в целом по стране рост цен на ГСМ привёл к непредвиденным расходам для 28 тысяч хозяйств. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев обратился к главе правительства с просьбой рассмотреть возможность компенсировать им затраты. Медведев идею поддержал.

«Посмотрите возможности и определите окончательную сумму. Мы примем такое решение», — обратился Дмитрий Медведев к руководителям профильных федеральных министерств.