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Ставропольским селянам могут компенсировать рост цен на топливо
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Ставропольским селянам могут компенсировать рост цен на топливо 

АиФ Ставрополье 23 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Аграрии, которые сильно пострадали от роста цен на топливо, возможно, смогут получить компенсации, сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края.
Речь об этом шла на видеоконференции по уборке урожая, которое провёл председатель правительства России Дмитрий Медведев.
По данным оперативного мониторинга, в целом по стране рост цен на ГСМ привёл к непредвиденным расходам для 28 тысяч хозяйств. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев обратился к главе правительства с просьбой рассмотреть возможность компенсировать им затраты. Медведев идею поддержал.
«Посмотрите возможности и определите окончательную сумму. Мы примем такое решение», — обратился Дмитрий Медведев к руководителям профильных федеральных министерств.
Напомним, о необходимости компенсировать селянам затраты на ГСМ неделю назад на селекторном совещании, которое проводил Минсельхоз РФ, заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимирович.
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