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В Текстильщиках в День семьи, любви и верности состоится бал
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В Текстильщиках в День семьи, любви и верности состоится бал 

Управа района Текстильщики 22 июня 2018
Фото: Управа района Текстильщики
В библиотеке № 113, которая находится на улице Саратовской в районе Текстильщики, 8 июля состоится «Ромашковый бал».
Он будет посвящен Дню семьи, любви и верности.
— Исполнение любимых танцев под руководством опытного хореографа даст заряд хорошего настроения. Дресс-кода нет, но женщинам желательно прийти в платье, — рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков.
Начало в 19.00. Адрес библиотеки: улица Саратовская, дом 1, корпус 2. (мю)
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