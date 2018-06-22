В Текстильщиках в День семьи, любви и верности состоится бал

В библиотеке № 113, которая находится на улице Саратовской в районе Текстильщики, 8 июля состоится «Ромашковый бал». Он будет посвящен Дню семьи, любви и верности. — Исполнение любимых танцев под руководством опытного хореографа даст заряд хорошего настроения. Дресс-кода нет, но женщинам желательно прийти в платье, — рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков Начало в 19.00. Адрес библиотеки: улица Саратовская, дом 1, корпус 2. (мю)