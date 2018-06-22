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Во время визита Дмитрия Медведева в Карелию местные депутаты выйдут на пикет
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Во время визита Дмитрия Медведева в Карелию местные депутаты выйдут на пикет 

РИА «ФедералПресс» 22 июня 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ходят слухи, что в конце июня депутаты карельского парламента готовятся встретить Дмитрия Медведева одиночными пикетами против повышения пенсионного возраста. О визите главы российского правительства стало известно две недели назад — об этом журналистам проговорился министр образования Карелии Александр Морозов.
Комментарий: визит перенесли
Мы опросили представителей оппозиционных парламентских фракций — своего участия в акциях протеста депутаты не подтвердили — все, кроме КПРФ. На вчерашнюю сессию законодательного собрания члены фракции пришли с соответствующими плакатами.
«Да, у нас было такое желание, пока мы не узнали, что визит Медведева отменили и перенесли на сентябрь. В сентябре постараемся его достойно встретить», — сообщил «ФедералПресс» руководитель регионального отделения компартии Евгений Ульянов.
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