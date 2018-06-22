Ещё
В Ховрино пройдет концерт «На крыльях любви», посвященный Дню семьи, любви и верности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ховрино пройдет концерт «На крыльях любви», посвященный Дню семьи, любви и верности 

Префектура САО города Москвы 22 июня 2018
Фото: Префектура САО города Москвы
В районе Ховрино города Москвы 5 июля по адресу: ул. Зеленоградская, д. 17, корп. 1 пройдет праздничный концерт «На крыльях любви», посвященный Дню семьи, любви и верности. Организаторами выступили МБУ «ДТ Ховрино».
День Семьи Любви и Верности в России начали отмечать в 2008 году. Праздник относительно новый, но уверенно набирает популярность, потому что каждому из нас понятно — семья, это основа жизни. Для ребёнка семья — весь его мир. Для супругов — крепость, надёжный тыл, опора, поддержка во всём. И 8 июля — Всероссийский День Любви, Семьи и Верности — повод напомнить родным, как сильно дороги они вам, как важны для вас. Это самый подходящий момент для признания в любви или предложения руки и сердца
Семья для каждого человека является самым дорогим и бесценным сокровищем во всем мире. День семьи, любви и верности — это прекрасный праздник, который успел завоевать особый трепет в сердцах всех россиян. Его ежегодно отмечают теплым летним днем 8 июля.
Префектура САО города Москвы: последние новости
Совет Федерации одобрил Закон о реновации жилья На Ивановской горке в центре Москвы создали полноценный городской сквер ПФР: Можно ли купить пенсионный стаж?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве погиб иностранный болельщик26
Тысяча боевиков атаковали сирийских военных414
Клинтон обвинила Россию в расизме342
Активисток митинга увезли в джунгли и изнасиловали35
На Украине призвали бить русскоговорящих украинцев450
Видео
00:52
«Руки-базуки» размечтался о Бузовой
Шоу-бизнес
01:02
Порошенко открыл дорожный знак
Украина В мире
00:56
В Зимбабве пытались убить президента
Происшествия В мире
00:52
Клинтон обвинила Россию в расизме
Политика
00:15
Билан испугал «коллективную бабулю»
Шоу-бизнес
02:29
Тысяча боевиков атаковали сирийских военных
В мире
01:00
Опознали по тату: звезда «Дома-2» выпала с 19-го этажа
Шоу-бизнес Статьи
03:06
На Украине эвакуируют детей из-за снега
Происшествия Катастрофы
01:34
На Украине призвали бить русскоговорящих украинцев
В мире
01:22
Молдавия празднует победу над Россией
В мире Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение