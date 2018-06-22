В Ховрино пройдет концерт «На крыльях любви», посвященный Дню семьи, любви и верности

В районе Ховрино города Москвы 5 июля по адресу: ул. Зеленоградская, д. 17, корп. 1 пройдет праздничный концерт «На крыльях любви», посвященный Дню семьи, любви и верности. Организаторами выступили МБУ «ДТ Ховрино».

День Семьи Любви и Верности в России начали отмечать в 2008 году. Праздник относительно новый, но уверенно набирает популярность, потому что каждому из нас понятно — семья, это основа жизни. Для ребёнка семья — весь его мир. Для супругов — крепость, надёжный тыл, опора, поддержка во всём. И 8 июля — Всероссийский День Любви, Семьи и Верности — повод напомнить родным, как сильно дороги они вам, как важны для вас. Это самый подходящий момент для признания в любви или предложения руки и сердца

Семья для каждого человека является самым дорогим и бесценным сокровищем во всем мире. День семьи, любви и верности — это прекрасный праздник, который успел завоевать особый трепет в сердцах всех россиян. Его ежегодно отмечают теплым летним днем 8 июля.