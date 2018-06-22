Шок недели: мать двоих детей убила третьего еще в утробе уксусом

Жительница Ульяновской области отравила нежеланного ребенка уксусом, начав «процедуры» еще во время беременности.

У одинокой жительницы Ульяновской области уже было двое детей-подростков, и становиться многодетной матерью ей настолько не хотелось, что, узнав о случайной беременности, она тут же решила от ребенка избавиться. Правда, к врачам обращаться почему-то постеснялась и решила справиться народными средствами — вытравить из себя плод уксусной кислотой.

Сначала ребенок в утробе еще дергал ножками, но постепенно затих. Тем не менее на сороковой неделе беременности появился на свет еще живым. Мать рожала сама, в ванной комнате, и своего третьего малыша аккуратно завернула в пакет, чтобы при случае выбросить. Но не успела, сама попала в больницу. Ее-то врачи выходили, а вот спасти ребенка уже не смогли. Как показала экспертиза, он умер спустя несколько часов после рождения. Но не от недостатка материнского молока, а от переизбытка уксуса в крови. Народное средство все же сработало.

Зато роженице теперь, судя по всему, не быть не только многодетной, но и матерью вообще. Следственный комитет по Ульяновской области уже завершил расследование уголовного дела по статье «Оставление в опасности». Суд, который начнется в ближайшие дни, может лишить ее не только свободы аж на целый год, но и материнских прав на всю оставшуюся жизнь.

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