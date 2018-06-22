Омичи выйдут за зарядку с чемпионом

Завтра, 23 июня, в 10:00 в сквере имени 30-летия ВЛКСМ пройдет спортивная акция «Зарядка с чемпионом». Все желающие смогут к ней присоединиться, сообщает пресс-служба мэрии Омска

«Уже несколько лет подряд мы отмечаем Международный Олимпийский день, выходя на городскую массовую зарядку. Наша цель — привлечь молодежь к здоровому образу жизни, к занятиям спортом, поэтому мы приглашаем поучаствовать в акции известных и восходящих звезд омского спорта, — пояснила директор Омского молодежного многофункционального центра Елена Дорошенко. — Участие в зарядке вместе с профессиональными спортсменами — возможность пообщаться с теми, кто внес огромный вклад в развитие спорта, кто добился высоких результатов. Это замечательный пример для юных омичей».

В этом году в акции примут участие мастер спорта по фехтованию Егор Гаврилов , мастер спорта по самбо Марк Беспозванных, мастер спорта по дзюдо Махабат Жармухамбетова, обладатель Кубка России по кикбоксингу Александр Проскуряков и кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике Екатерина Галай.

Отметим, что спортивный праздник завершится беспроигрышной лотереей.