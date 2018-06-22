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Библиотека №27 Ховрина приглашает жителей на беседу-предупреждение «Угроза жизни — наркомания»
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Библиотека №27 Ховрина приглашает жителей на беседу-предупреждение «Угроза жизни — наркомания» 

Управа района Ховрино города Москвы 22 июня 2018
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Беседа-предупреждение «Угроза жизни — наркомания» пройдет 26 июня в библиотеке №27 района Ховрино в рамках программы Всемирного дня борьбы с наркоманией. Об этом сообщается на сайте библиотечной системы Северного округа столицы.
«В дом, где появились наркотики, всегда приходит беда. Читатели посмотрят видеоролик о вреде наркомании и ознакомятся с книгами на данную тематику», — говорится в сообщении.
Начало мероприятия в 14.00. Напомним, библиотека №27 находится по адресу: ул. Фестивальная, д. 67. Вход свободный. (вт)
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