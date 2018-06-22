Медведев назначил Андрея Бадина директором департамента проектной деятельности кабмина

"Назначить Бадина Андрея Анатольевича директором департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации", — говорится в документе.

С 5 июля 2016 года по 28 апреля 2018 года этот пост занимал Андрей Слепнев , Бадин был его заместителем.

В начале мая сообщалось, что Медведев освободил Андрея Слепнева от должности замглавы аппарата правительства — директора департамента проектной деятельности в связи с переходом на другую работу. Позднее Слепнев возглавил Российский экспортный центр.