Евгений Куйвашев принял участие в видеоконференции под председательством Дмитрия Медведева по подготовке к осенним полевым работам 

Губернатор Евгений Куйвашев 22 июня принял участие в селекторном совещании под председательством главы правительства РФ Дмитрия Медведева, на котором речь шла о подготовке к осенним полевым работам.
Глава правительства отметил, что в большинстве регионов посевная кампания проведена достаточно гладко — в целом яровой сев по стране проведён почти на 96%.
«Общий положительный результат, который мы имеем, связан с серьёзной государственной поддержкой, которую мы оказываем аграриям. Более половины тех средств, которые были предусмотрены в этом году в рамках государственной программы по развитию сельского хозяйства, уже направлено в регионы. Надо заниматься своевременным доведением денег до сельхозтоваропроизводителей. Соответственно, сначала в региональные бюджеты, из региональных бюджетов — и это уже ответственность губернаторов — деньги должны доходить до сельхозтоваропроизводителей. Здесь главное, чтобы не было избыточных бюрократических проволочек и всё это шло в соответствии с тем графиком, который мы имеем», — заявил Дмитрий Медведев.
Участники обсудили проблемы, с которыми столкнулись российские аграрии, это, в первую очередь, резкий скачок цены на дизтопливо. По информации, которую озвучил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, дизельное топливо за последние пару месяцев подорожало почти на 30 процентов.
Дмитрий Медведев заявил, что в случае необходимости сельхозпроизводителям будут компенсированы потери из-за роста цен на топливо.
«Наши сельхозтоваропроизводители не должны остаться без государственной поддержки в случае необходимости. Мы эту тему затрагивали недавно, в среду, на совещании, которое было у Президента, и договорились, что сегодня на селекторе к этому вопросу ещё раз вернёмся, для того чтобы определиться с параметрами поддержки для целей стабильного снабжения горюче-смазочными материалами», — заявил глава правительства.
В совещании приняли участие также министр финансов Антон Силуанов, зампредседателя правительства Алексей Гордеев, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, руководители отраслевых союзов.
По словам министра АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрия Дегтярева, из-за поздней и холодной весны посевная кампания в этом году началась на три недели позже обычных сроков — во второй декаде мая. На сегодняшний день план ярового сева сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими хозяйствами области выполнен более чем на 96 процентов, засеяно свыше 466 тысяч гектаров. План по севу зерновых и зернобобовых культур выполнен на 93,7 процента, по посадке картофеля — на 103,8 процента, овощей открытого грунта — на 96,8 процента. Исходя из погодных условий, прогнозируют в министерстве, сроки начала уборочной кампании в этом году будут сдвинуты примерно на две недели. В ближайшее время, в первой декаде июля, начнётся заготовка кормов, это также на 10-14 дней позже среднегодовых сроков.