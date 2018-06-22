Евгений Куйвашев принял участие в видеоконференции под председательством Дмитрия Медведева по подготовке к осенним полевым работам

Глава правительства отметил, что в большинстве регионов посевная кампания проведена достаточно гладко — в целом яровой сев по стране проведён почти на 96%.

«Общий положительный результат, который мы имеем, связан с серьёзной государственной поддержкой, которую мы оказываем аграриям. Более половины тех средств, которые были предусмотрены в этом году в рамках государственной программы по развитию сельского хозяйства, уже направлено в регионы. Надо заниматься своевременным доведением денег до сельхозтоваропроизводителей. Соответственно, сначала в региональные бюджеты, из региональных бюджетов — и это уже ответственность губернаторов — деньги должны доходить до сельхозтоваропроизводителей. Здесь главное, чтобы не было избыточных бюрократических проволочек и всё это шло в соответствии с тем графиком, который мы имеем», — заявил Дмитрий Медведев.

Участники обсудили проблемы, с которыми столкнулись российские аграрии, это, в первую очередь, резкий скачок цены на дизтопливо. По информации, которую озвучил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев , дизельное топливо за последние пару месяцев подорожало почти на 30 процентов.

Дмитрий Медведев заявил, что в случае необходимости сельхозпроизводителям будут компенсированы потери из-за роста цен на топливо.

«Наши сельхозтоваропроизводители не должны остаться без государственной поддержки в случае необходимости. Мы эту тему затрагивали недавно, в среду, на совещании, которое было у Президента, и договорились, что сегодня на селекторе к этому вопросу ещё раз вернёмся, для того чтобы определиться с параметрами поддержки для целей стабильного снабжения горюче-смазочными материалами», — заявил глава правительства.

В совещании приняли участие также министр финансов Антон Силуанов , зампредседателя правительства Алексей Гордеев , министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, руководители отраслевых союзов.

По словам министра АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрия Дегтярева, из-за поздней и холодной весны посевная кампания в этом году началась на три недели позже обычных сроков — во второй декаде мая. На сегодняшний день план ярового сева сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими хозяйствами области выполнен более чем на 96 процентов, засеяно свыше 466 тысяч гектаров. План по севу зерновых и зернобобовых культур выполнен на 93,7 процента, по посадке картофеля — на 103,8 процента, овощей открытого грунта — на 96,8 процента. Исходя из погодных условий, прогнозируют в министерстве, сроки начала уборочной кампании в этом году будут сдвинуты примерно на две недели. В ближайшее время, в первой декаде июля, начнётся заготовка кормов, это также на 10-14 дней позже среднегодовых сроков.