Царские замашки: жены, которые своими тратами мешали карьере мужей-политиков 

В четверг, 21 июня, супруге премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху Саре предъявили обвинение в мошенничестве. Ей инкриминировали непомерную трату государственных денег — женщина подозревается в злоупотреблении почти 100 тысячами казенных долларов. «ВМ» узнала, кто еще из жен политиков подавали не самый лучший пример.
Бывшая жена главы "Роснефти" Игоря Сечина, одного из самых влиятельных людей России, как выяснили журналисты, во время замужества проводила много времени на Средиземном море, отдыхая на роскошной яхте стоимость в 150 миллионов долларов. Девушка выкладывала хронику своих дорогостоящих развлечений в Instagram, что вызвало большой скандал в СМИ. А после развода политик и бизнесмен не только переименовал ту самую яхту, но и был вынужден раз в год выплачивать экс-супруге кругленькую сумму. В 2013 году журнал Forbes оценил его годовой доход 99 миллиардов долларов.
Карла Бруни
Бывшая первая леди Франции воспользовалась своим положением, из-за чего была сильно раскритикована в СМИ. В 2013 году Счетная палата обнародовала доклад, гласящий, что Елисейский дворец за два года потратил на создание и поддержание сайта Бруни более 400 тысяч евро. Среди возмущенных такой расточительностью администрации экс-президента был веб-дизайнер Николя Буске. Он утверждал, что ресурс не стоит таких денег.
Когда он поздравил ее с победой России в конкурсе за право принимать чемпионат мира по футболу, она ответила: «Победитель получает все». Это заявление прозвучало очень бестактно, ведь Бельгия соперничала с Россией в этой гонке.
Бельгийцев также удивил шоппинг первой леди. В одном из престижных магазинов в Брюгге Медведева указала на шарф в оконной витрине. «Но это эксклюзивное кружево XVIII века, уникальная и бесценная материя, — сказала владелица магазина. — Я не могла продать его ни при каких обстоятельствах». Это не сильно убедило Светлану Медведеву, но, к счастью, она вскоре ответила: «Я понимаю».
В Музее шоколада персонал тоже потратил несколько часов, ожидая, когда же объявится жена президента. Она таки появилась… вместе с 20 телохранителями. В музее она купила джин и шоколадную помадку, подарив в ответ русский шоколад.
Потом для Медведевой и ее окружения заказали стол в одном из ресторанов Брюгге на 20 персон в трехзвездочном Karmeliet. Но никто так и не пришел, даже не предупредив об этом администрацию.
Светлана Медведева пошла в другое заведение, персонал которого был вынужден несколько раз приносить ей меню, потому что женщина меняла заказы уже в процессе их приготовления, а иногда уже после того, как еду приносили.
В общем, визит бывшей первой леди жители города Брюгге запомнили надолго.