Царские замашки: жены, которые своими тратами мешали карьере мужей-политиков

В четверг, 21 июня, супруге премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху Саре предъявили обвинение в мошенничестве. Ей инкриминировали непомерную трату государственных денег — женщина подозревается в злоупотреблении почти 100 тысячами казенных долларов. «ВМ» узнала, кто еще из жен политиков подавали не самый лучший пример.

Бывшая жена главы "Роснефти" Игоря Сечина , одного из самых влиятельных людей России , как выяснили журналисты, во время замужества проводила много времени на Средиземном море, отдыхая на роскошной яхте стоимость в 150 миллионов долларов. Девушка выкладывала хронику своих дорогостоящих развлечений в Instagram, что вызвало большой скандал в СМИ. А после развода политик и бизнесмен не только переименовал ту самую яхту, но и был вынужден раз в год выплачивать экс-супруге кругленькую сумму. В 2013 году журнал Forbes оценил его годовой доход 99 миллиардов долларов.

Карла Бруни

Бывшая первая леди Франции воспользовалась своим положением, из-за чего была сильно раскритикована в СМИ. В 2013 году Счетная палата обнародовала доклад, гласящий, что Елисейский дворец за два года потратил на создание и поддержание сайта Бруни более 400 тысяч евро. Среди возмущенных такой расточительностью администрации экс-президента был веб-дизайнер Николя Буске. Он утверждал, что ресурс не стоит таких денег.

Когда он поздравил ее с победой России в конкурсе за право принимать чемпионат мира по футболу, она ответила: «Победитель получает все». Это заявление прозвучало очень бестактно, ведь Бельгия соперничала с Россией в этой гонке.

Бельгийцев также удивил шоппинг первой леди. В одном из престижных магазинов в Брюгге Медведева указала на шарф в оконной витрине. «Но это эксклюзивное кружево XVIII века, уникальная и бесценная материя, — сказала владелица магазина. — Я не могла продать его ни при каких обстоятельствах». Это не сильно убедило Светлану Медведеву, но, к счастью, она вскоре ответила: «Я понимаю».

В Музее шоколада персонал тоже потратил несколько часов, ожидая, когда же объявится жена президента. Она таки появилась… вместе с 20 телохранителями. В музее она купила джин и шоколадную помадку, подарив в ответ русский шоколад.

Потом для Медведевой и ее окружения заказали стол в одном из ресторанов Брюгге на 20 персон в трехзвездочном Karmeliet. Но никто так и не пришел, даже не предупредив об этом администрацию.

Светлана Медведева пошла в другое заведение, персонал которого был вынужден несколько раз приносить ей меню, потому что женщина меняла заказы уже в процессе их приготовления, а иногда уже после того, как еду приносили.

В общем, визит бывшей первой леди жители города Брюгге запомнили надолго.