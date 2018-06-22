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В библиотеке на Тимирязевской проведут беседу ко Дню памяти и скорби
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В библиотеке на Тимирязевской проведут беседу ко Дню памяти и скорби 

Управа района Тимирязевский города Москвы 22 июня 2018
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В пятницу, 22 июня, в библиотеке № 23 на Тимирязевской улице состоится мероприятие, приуроченное ко Дню памяти и скорби. Об этом сообщили в администрации учреждения культуры.
— Наши сотрудники проведут беседу для посетителей отделения дневного пребывания центра соцобслуживания. Мероприятие пройдет в рамках программы «Летопись Победы», − рассказала заведующая библиотекой Елена Максименкова.
Начало в 15.00. Присоединиться могут все желающие.
Библиотека № 23 расположена по адресу ул. Тимирязевская, д. 17, корп. 1. (мю)
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