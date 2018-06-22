Ещё
Медведев освободил Олерского от должности замглавы Минтранса по его просьбе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев освободил Олерского от должности замглавы Минтранса по его просьбе 

ТАСС 22 июня 2018
МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Председатель правительства России Дмитрий Медведев своим распоряжением освободил Виктора Олерского от должности замглавы Минтранса по его просьбе.
"Освободить Олерского Виктора Александровича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации — руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта по его просьбе", — говорится в документе от 21 июня, опубликованном на сайте правительства.
Олерский с июля 2009 года работал в Минтрансе на должности заместителя министра. С 8 февраля 2016 года он был заместителем министра транспорта РФ — руководителем Федерального Росморречфлота.
В настоящее время у министра транспорта Евгения Дитриха пять заместителей.
ТАСС: последние новости
Алексей Груздев назначен на должность замминистра промышленности и торговли РФ Медведев поручил Минспорту подготовить до 21 июля проект использования объектов ЧМ-2018 Кабмин утвердил проект Конвенции о правовом статусе Каспия
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве погиб иностранный болельщик26
Тысяча боевиков атаковали сирийских военных414
Клинтон обвинила Россию в расизме344
Активисток митинга увезли в джунгли и изнасиловали35
На Украине призвали бить русскоговорящих украинцев450
Видео
00:52
«Руки-базуки» размечтался о Бузовой
Шоу-бизнес
01:02
Порошенко открыл дорожный знак
Украина В мире
00:56
В Зимбабве пытались убить президента
Происшествия В мире
00:52
Клинтон обвинила Россию в расизме
Политика
00:15
Билан испугал «коллективную бабулю»
Шоу-бизнес
02:29
Тысяча боевиков атаковали сирийских военных
В мире
01:00
Опознали по тату: звезда «Дома-2» выпала с 19-го этажа
Шоу-бизнес Статьи
03:06
На Украине эвакуируют детей из-за снега
Происшествия Катастрофы
01:34
На Украине призвали бить русскоговорящих украинцев
В мире
01:22
Молдавия празднует победу над Россией
В мире Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение