Медведев освободил Олерского от должности замглавы Минтранса по его просьбе

"Освободить Олерского Виктора Александровича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации — руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта по его просьбе", — говорится в документе от 21 июня, опубликованном на сайте правительства.

Олерский с июля 2009 года работал в Минтрансе на должности заместителя министра. С 8 февраля 2016 года он был заместителем министра транспорта РФ — руководителем Федерального Росморречфлота.