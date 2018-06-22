В Минспорта рассказали о масштабных стройках в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ , 22 июн — РИА Новости Крым . К началу 2020 года в Крыму планируют ввести в эксплуатацию четыре спортивных объекта, строительство которых в настоящее время ведется в рамках Федеральной целевой программы. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил первый заместитель министра спорта РК Олег Голинач.

"В данный момент четыре объекта в Крыму находятся в Федеральной целевой программе, строительно-монтажные работы (на них — ред.) уже идут полным ходом. Это Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Крым (стадион «Локомотив»), Дворец спорта Евпатории , Училище олимпийского резерва в Краснолесье и Школа пулевой стрельбы на улице Трубаченко", — пояснил он.

Голинач уточнил, что в Центре спортивной подготовки сборных команд Крыма, который возводится на территории стадиона «Локомотив», футбольный газон оборудуют системами подогрева и орошения, а также реконструируют беговые дорожки.

"Мы сможем принимать (на этих объектах — ред.) как всероссийские мероприятия, так и международные старты… К нам хотят ехать в виду наших климатических условий", — подчеркнул он.

По словам первого замглавы Минспорта, также за счет средств из республиканского бюджета в Симферополе реконструируют крымский региональный спортивный центр «Крымспорт» (бывший спорткомплекс «Динамо»).

"Бассейна там уже не будет. Там будет многофункциональный игровой зал с трибунами до тысячи зрителей. Мы получим достойный игровой манеж с возможностью положить там бойцовские ковры (татами) для дзюдо и самбо. Также будут сохранены залы для занятий спортивной гимнастикой, где еще тренировалась наша олимпийская чемпионка Екатерина Серебрянская ", — уточнил Голинач.

Также он рассказал о начале строительства в крымской столице Дворца для водных видов спорта.

"Там будет три бассейна по 50 и 25 метров, а также детский. Они будут сертифицированы и получат международный стандарт. … Санкции уйдут, но мы хотим видеть здесь и чемпионаты Европы, и чемпионаты мира. Республика затратит колоссальный финансовый ресурс и мы хотим получить отдачу в плане мероприятий", — пояснил первый замминистра.