Медведев поручил Минспорту подготовить до 21 июля проект использования объектов ЧМ-2018

"Минспорту России (П. А. Колобкову) совместно с заинтересованными органами исполнительной власти и организациями до 21 июля 2018 г. представить в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проект концепции последующего использования спортивных объектов чемпионата мира по футболу 2018 года. Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации О. Ю. Голодец обеспечить координацию указанной работы", — говорится в документе.

Чемпионат мира проходит на 12 стадионах в 11 городах России и завершится 15 июля.