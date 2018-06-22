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Медведев поручил Минспорту подготовить до 21 июля проект использования объектов ЧМ-2018
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Медведев поручил Минспорту подготовить до 21 июля проект использования объектов ЧМ-2018 

ТАСС 22 июня 2018
Фото: ТАСС
МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Министерству спорта подготовить до 21 июля проект концепции использования спортивных объектов после чемпионата мира по футболу. Соответствующий документ размещен на сайте правительства.
"Минспорту России (П. А. Колобкову) совместно с заинтересованными органами исполнительной власти и организациями до 21 июля 2018 г. представить в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проект концепции последующего использования спортивных объектов чемпионата мира по футболу 2018 года. Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации О. Ю. Голодец обеспечить координацию указанной работы", — говорится в документе.
Чемпионат мира проходит на 12 стадионах в 11 городах России и завершится 15 июля.
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