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Владимир Мединский: «Минкульт сохранит контроль за охраной культурного наследия»
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Владимир Мединский: «Минкульт сохранит контроль за охраной культурного наследия» 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Министр культуры РФ Владимир Мединский дал большое интервью РБК. В числе прочего он коснулся вопросов ответственности за реставрацию исторических зданий. На вопрос, сохранит ли Минкульт функцию заказчика строительных и реставрационных работ, он ответил, что «надеется, что функции по контролю за охраной наследия, а также определения методологии реставрационных работ сохранятся в сфере деятельности Министерства культуры». Владимир Мединский также сообщил, что он сформулировал ряд конкретных предложений по функциям министерства культуры как госзаказчика, которые направил главе правительства Дмитрию Медведеву. «Мы выполним то решение, которое будет принято премьером и президентом», — подчеркнул министр.
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