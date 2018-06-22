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Младшая дочь Татьяны Навки записала видеопоздравление для старшего брата
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Младшая дочь Татьяны Навки записала видеопоздравление для старшего брата 

Letidor.ru 3 часа назад
Фото: Letidor.ru
И специально выучила для него стих.
Младший сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Дени Песков отметил день рождения. Мальчику, родившемуся в 2008 году, исполнилось 12 лет. В честь этого события третья жена пресс-секретаря главы государства, фигуристка Татьяна Навка, вчера разместила на своей странице в Instagram трогательный ролик, который записала для брата ее младшая дочь Надежда. Девочка выучила стих и специльно прочитала его в разных местах, чтобы видео смотрелось интереснее.
Поздравления нашему братику. Дени, с днем рождения! 🎁🎂🎈
— подписала пост Татьяна Навка.
«Какая она милашка 😍🍓», «До чего миленькая Надюшка👏😄», «Такая милота! Чудесная девочка растет! Счастья вам и всей вашей дружной семье!», «Очень оригинальное поздравление💖💕💝 Брату понравится 😍», — оценили подписчики.
Заметим, что Дмитрий Песков — многодетный отец. От второго брака, с дочерью и внучкой советских дипломатов Екатериной Песковой, у 50-летнего Дмитрия Пескова имеется взрослая дочь Лиза (1998 года рождения), а также сыновья Мика (2004) и Дени (2008). Кроме того, от первого брака, с Анастасией Буденной, внучкой советского полководца, у Пескова есть взрослый сын Николай (1990).
В 2010 году Дмитрий Песков познакомился с Татьяной Навкой. У фигуристки тогда уже была дочь Александра от брака с тренером, чемпионом мира в танцах на льду Александром Жулиным. В 2010 году супруги развелись. Александра продолжает общаться с отцом и даже недавно танцевала с ним на балу.
От Дмитрия Пескова 21 августа 2014 года Татьяна родила вторую дочь, Надежду. Влюбленные поженились 1 августа 2015 года в Сочи.
Фото: Instagram@tatiananavka_
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