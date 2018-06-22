Единый читательский билет введут во всех столичных библиотеках в течение двух-трех лет

Единый читательский билет начнет работать во всех столичных библиотеках через два-три года. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила руководитель Московской дирекции по развитию культурных центров Мария Рогачева.

«Проект единого читательского билета мы реализуем совместно с департаментом информационных технологий, и для того чтобы читательский билет заработал во всех библиотеках, нам необходимо внедрить единую автоматическую библиотечную информационную систему (АБИС) и сделать единый каталог. Работа по единой автоматизации всех библиотек уже идет, и за два-три года система будет внедрена полностью. Это позволит бронировать заранее нужные издания, видеть историю заказов, брать книги в любой библиотеке и сдавать их там, где удобно», — сказала М. Рогачева.

Она напомнила, что сейчас в Москве 440 библиотек, в каждой своя информация о читателях и книжных фондах, но пока эти данные разрозненны и единый читательский билет заработает в полной мере только после объединения информационных систем.

«Мы внедряем единую информационную систему, при которой все библиотеки Москвы будут иметь единый каталог и базу читателей. Можно будет записаться, получить читательский билет, а потом брать книги в любой библиотеке. Первым округом где появится единый читательский билет станет САО, он в ближайшее время первым перейдет на новую единую АБИС (Автоматизированные библиотечные информационные системы — прим. Агентства). Также единая информационная система позволит выявить читателей, которые не сдают книги. А для добросовестных посетителей мы придумаем систему бонусов», — отметила М. Рогачева.

По ее словам, билет будет внедряться постепенно во всех округах Москвы. Она также напомнила, что на портале «Активный гражданин» более 200 тыс. москвичей проголосовали и выбрали дизайн единого читательского билета.