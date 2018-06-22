Все столичные библиотеки планируют привести в порядок в течение четырех-пяти лет

Во всех столичных библиотеках в течение четырех-пяти лет планируется провести капитальный и косметический ремонт, закупить современную технику, а также внедрить новые формы работы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила руководитель Московской дирекции по развитию культурных центров Мария Рогачева.

«В течение четырех-пяти лет мы должны сделать ремонт и модернизировать все 440 библиотек. Но мы не ограничиваемся только внешним благоустройством. Мы также должны создать и внедрить единую автоматизированную систему и единый читательский билет. В прошлом году мы обновили 1 тыс. 700 единиц компьютерной техники, а это треть нашего компьютерного парка, надеемся, за год-два мы обновим все. Мы протестировали сотрудников на знание компьютера, и поняли, что нам предстоит провести большую подготовительную работу с кадрами», — подчеркнула М. Рогачева.

По ее словам, особое внимание будет уделяться развитию районных библиотек.

«Нам важно посмотреть динамику в районных библиотеках, потому что читален, расположенных не в Центральном округе, более 80%. Библиотеки Центрального округа (например, библиотека №19 им. Ф. Достоевского) — лидеры по посещаемости, в месяц там бывают порядка 17 тыс. человек. Почти столько же посетителей у нас в самостоятельных — Некрасовской и Тургеневской библиотеках. У других, тематических библиотек, со своей историей, тоже много читателей — порядка 16-15 тыс. человек в месяц. В этих библиотеках есть своя аудитория, которой не хватает в районных библиотеках, туда мы хотим вернуть москвичей. Так появился проект «Точки роста», в рамках которого в городских читальнях преобразовывается пространство, появляются новые направления работы с посетителями, а также кружки, мастер-классы и многое другое. Проект создали для тех библиотек, где все еще оставался дефицит читательской аудитории», — пояснила М. Рогачева.

В качестве примера руководитель Московской дирекции по развитию культурных центров привела библиотеку «Восток-1» (детская библиотека №91 им. Э. Войнич), где после преобразования весной 2018 г. количество посетителей выросло с 200 до 3 тыс. человек в неделю.

«Год назад мы договорились с руководителями библиотек, что без дополнительного финансирования они вместе с коллективом и местным сообществом подумают над контентом, предлагаемым читателю. Многие библиотеки полностью поменяли тематику работы библиотек взяв себе, например, направление комиксов или театральное искусство, а кто-то решил вывести на новый уровень то, что уже есть. Таких библиотек в этом году будет больше 50, а на сегодняшний день открыто уже более 40 «точек», — заключила М. Рогачева.