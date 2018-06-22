Медведев рассказал о посевной кампании и будущем урожае

"В большинстве регионов посевная кампания проведена достаточно гладко. В целом, по данным Минсельхоза, яровой сев по стране проведен на 96%", — сказал Медведев на селекторном совещании в правительстве по вопросу подготовки к уборке урожая.

Он указал, что южные регионы начали уже уборку зерновых и зернобобовых культур. «Пока о конкретных цифрах говорить рано, мы ожидаем достаточно приличного результата. Урожай тепличных овощей уже вырос, на начало июня их собрали на 18% больше, чем в прошлом году. Неплохими темпами идет заготовка кормов, что важно для развития животноводства», — добавил премьер-министр.

Медведев указал, что общий результат, который страна имеет в сельском хозяйстве, связан с серьезной господдержкой аграриев. «Более половины тех средств, которые были предусмотрены в этом году в рамках государственной программы по развитию сельского хозяйства, уже направлены в регионы», — сказал глава правительства.

"Нужно заниматься своевременным доведением до сельхозтоваропроизводителей денег. Соответственно, сначала в региональные бюджеты, из региональных бюджетов — это уже ответственность губернаторов — деньги должны доходить до сельхозтоваропроизводителей. Здесь главное — чтобы не было избыточных бюрократических проволочек и все это шло в соответствии с тем графиком, который мы имеем", — добавил он.