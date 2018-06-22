Медведев по видеосвязи с регионами проверит готовность к уборке урожая

МОСКВА , 22 июня. / ТАСС /. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в пятницу лично проверит готовность сельхозпроизводителей к уборке урожая. Как сообщила пресс-служба правительства, глава кабинета министров «проведет селекторное совещание, на котором обсудят задачи по обеспечению проведения в 2018 году сельскохозяйственных уборочных работ».

В нынешнем году на успешность работы аграриев повлияли несколько негативных факторов, среди которых — рост цен на горюче-смазочные материалы и неблагоприятные погодные условия. Например, власти Крыма в начале месяца сообщали, что урожай зерновых в регионе из-за засухи будет вдвое меньше прошлогоднего.