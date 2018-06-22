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Медведев по видеосвязи с регионами проверит готовность к уборке урожая
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Медведев по видеосвязи с регионами проверит готовность к уборке урожая 

ТАСС 12 часов назад
МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в пятницу лично проверит готовность сельхозпроизводителей к уборке урожая. Как сообщила пресс-служба правительства, глава кабинета министров «проведет селекторное совещание, на котором обсудят задачи по обеспечению проведения в 2018 году сельскохозяйственных уборочных работ».
Совещание пройдет в режиме видеоконференции с участием руководителей субъектов Федерации. Запланированы прямые включения из Республики Крым, Чувашской Республики, Краснодарского края, Ставропольского края, Белгородской, Липецкой, Новосибирской, Челябинской областей. В совещании также примут участие первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Алексей Гордеев, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, руководители отраслевых союзов.
В нынешнем году на успешность работы аграриев повлияли несколько негативных факторов, среди которых — рост цен на горюче-смазочные материалы и неблагоприятные погодные условия. Например, власти Крыма в начале месяца сообщали, что урожай зерновых в регионе из-за засухи будет вдвое меньше прошлогоднего.
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