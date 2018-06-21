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Поправки в закон РФ о родных языках позволят изучать их сбалансировано
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Поправки в закон РФ о родных языках позволят изучать их сбалансировано 

РИАМО 16 часов назад
Фото: РИАМО
Изменения в закон «Об образовании в РФ», касающиеся изучения родных языков, позволят изучать русский и национальные языки сбалансировано, сообщил РИАМО в четверг член комиссии по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей и молодежи совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, член Общественной палаты Подмосковья Алексей Вайц.
«Насколько я понимаю, закон даст возможность сбалансированно изучать русский язык и национальные языки. Программа уплотняется, и вопрос всегда в том, кто его будет применять. У нас одно из самых величайших достояний — это наше многонациональное единство. То, что мы ХХ век, век такой социально-политической турбулентности пережили и сохранили это многонациональное единство, — это наше достояние», — сказал Вайц.
Он отметил, что все подобные законы необходимо принимать при участии экспертов, общественности, юристов и людей, которые занимаются вопросами межнациональных отношений.
«Мы должны понимать, что все народы, которые исторически соединили свою судьбу с Россией, они должны также сохранять в составе России свою культурную и национально-религиозную идентичность. Вместе с тем эти народы связаны материнской русской культурой. Здесь должно быть очень сбалансировано», — добавил Вайц.
Он отметил, что самое главное — сохранение национальной идентичности в материнском растворе русской культуры.
Ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект о родных языках. Их изучение в национальных регионах станет добровольным, они не будут преподаваться детям в ущерб русскому языку.
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