Число многодетных семей в Ульяновской области за 13 лет выросло почти втрое

УЛЬЯНОВСК , 21 июня. / ТАСС /. Количество многодетных семей в Ульяновской области за 13 лет увеличилось почти втрое, этому, в частности, способствовала акция «Роди патриота в День России », сообщил в четверг заместитель председателя правительства Ульяновской области Павел Дегтярь на пленарном заседании форума «Женщины Ульяновской области за будущее региона».

"Акция «Роди патриота в День России», которая реализуется уже много лет в нашем регионе, уже дала результаты с учетом того, что для нас главный результат, сколько многодетных семей проживает на нашей территории. Когда все только начиналось в 2005 году, у нас на территории региона проживало 4,5 тыс. семей с тремя и больше детьми. Сегодня т. ", — сказал Дегтярь.

Он добавил, что опыт региона перенимают как регионы России, так и другие страны.

"Это личный пример, это успешные семьи, это те лучшие практики, которые сегодня у нас заимствуют наши коллеги не только из других регионов, но и за пределами РФ. Я сам лично встречался несколько раз и с представителями Европы, и с представителями Азии, которые приезжают к нам посмотреть, как эта политика у нас выстраивается", — отметил зампредседателя правительства.

Акция «Роди патриота в День России» проводится в Ульяновской области с 2005 года, главный приз — автомобиль УАЗ «Патриот». Ее участницами становятся женщины, ожидающие рождения ребенка в июне, финалисток определяют из тех, в чьей семье появились дети 12 июня. За все годы проведения акции в День России появились на свет 808 детей, участницами акции стали свыше 12 тыс. женщин. В этом году 12 июня в Ульяновской области родилось 32 ребенка — 20 мальчиков и 12 девочек.