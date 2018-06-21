В министерстве науки распределили должности замминистра

Такое распоряжение подписал на этой неделе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев . Тем самым разрешилась интрига, кто же станет во вновь образованном федеральном ведомстве представлять собственно науку и отстаивать позицию ученых в вечном споре с управленцами.

Напомним, что Григорий Трубников, пришедший на министерскую должность всего год назад из Объединенного института ядерных исследований в Дубне, в своем прежнем качестве одного из заместителей министра образования и науки Васильевой координировал вопросы научной, научно-технической и инновационной деятельности, нормативного и правового регулирования в сфере науки, технологий и интеллектуальной собственности, реализации приоритетов научно-технического развития.

Как сработается этот квартет, будет ясно уже к 15 сентября, когда должен быть сформирован и представлен для утверждения приоритетный национальный проект «Наука».