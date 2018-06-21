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Для поддержки ставропольских семей власти привлекли 150 млн рублей
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Для поддержки ставропольских семей власти привлекли 150 млн рублей 

АиФ Ставрополье 17 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
За последние пять лет Фонд поддержки семей выделил ставропольцам 150 млн руб., сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе краевого правительства.
В Изобильненском городском округе прошло заседание совета при краевом правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
На нём обсудили работу местной администрации и общественников по поддержке семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
С 2015 года в округе внедряют новые технологии, благодаря которым сократилось число детей-сирот и детей, состоящих на профилактическом учёте.
В 2016 году на реализацию проекта «Твоё завтра начинается сегодня» администрация округа получила грант в размере 2 млн рублей из Фонда поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
На эти деньги открыли спортлагерь «Патриот» и оборудовали спортивный городок.
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