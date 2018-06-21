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Алексей Груздев назначен замминистра промышленности и торговли
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Алексей Груздев назначен замминистра промышленности и торговли 

Российская Газета 16 часов назад
Фото: Российская Газета
Алексей Груздев, курировавший в Минэкономразвития блок внешнеэкономической деятельности, назначен заместителем министра промышленности и торговли. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Груздев начинал карьеру в Рособоронэкспорте, работал в управлении администрации президента РФ по внешней политике, руководил департаментом внешнеэкономических отношений Минпромторга, затем торговым представительством России в Китае. В октябре 2016 года он был назначен заместителем министра экономического развития, сменив в качестве куратора внешнеэкономического блока Алексея Лихачева, который возглавил "Росатом".
В мае указом президента РФ торговые представительства были переданы из подчинения Минэкономразвития в Минпромторг.
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