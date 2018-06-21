Илюшечкина: надеюсь, Медведева обретёт в Торонто второй дом

Чемпионка мира среди юниоров и победительница Универсиады в составе сборной России фигуристка Любовь Илюшечкина , сменившая в 2014 году спортивное гражданство на канадское, прокомментировала переезд двукратной чемпионки мира россиянки Евгении Медведевой в Торонто для работы в группе канадского тренера Брайана Орсера

«Теперь у нас есть она! Надеюсь, Медведева обретёт в нашем крикет-клубе свой второй дом, как это случилось со мной четыре года назад. Желаю ей достичь всех целей и следовать за мечтой. Удачи и добро пожаловать в нашу семью», — написала Илюшечкина на своей странице в сети «Инстаграм».

Посмотреть фотографию можно на странице Илюшечкиной в сети «Инстаграм».