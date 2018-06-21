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Илюшечкина: надеюсь, Медведева обретёт в Торонто второй дом
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Илюшечкина: надеюсь, Медведева обретёт в Торонто второй дом 

Чемпионат.com 18 часов назад
Чемпионка мира среди юниоров и победительница Универсиады в составе сборной России фигуристка Любовь Илюшечкина, сменившая в 2014 году спортивное гражданство на канадское, прокомментировала переезд двукратной чемпионки мира россиянки Евгении Медведевой в Торонто для работы в группе канадского тренера Брайана Орсера.
«Теперь у нас есть она! Надеюсь, Медведева обретёт в нашем крикет-клубе свой второй дом, как это случилось со мной четыре года назад. Желаю ей достичь всех целей и следовать за мечтой. Удачи и добро пожаловать в нашу семью», — написала Илюшечкина на своей странице в сети «Инстаграм».
Посмотреть фотографию можно на странице Илюшечкиной в сети «Инстаграм».
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