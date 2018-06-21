На сельскохозяйственных землях разрешат строить дома

Законопроект наведет порядок с определением правового режима земель различного назначения, подчеркнул глава правительства Дмитрий Медведев , передает "Интерфакс"

Премьер отметил, что дома на землях сельскохозяйственного назначения можно будет при определенных ограничениях — как по предельным параметрам домов, так и по запрету на перепродажу земли под ними.

Те же, кто арендовал землю для личного подсобного хозяйства или огородничества, смогут выкупить ее без торгов, если использовали в надлежащем порядке три и более года.

Законопроект также защитит интересы собственников: если регламенты использование земли изменили без согласования с ними, убытки будут гасить за счет бюджета соответствующего уровня.