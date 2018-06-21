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На сельскохозяйственных землях разрешат строить дома
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На сельскохозяйственных землях разрешат строить дома 

Вести.Ru 20 часов назад
Фото: Вести.Ru
Законопроект наведет порядок с определением правового режима земель различного назначения, подчеркнул глава правительства Дмитрий Медведев, передает "Интерфакс".
Премьер отметил, что дома на землях сельскохозяйственного назначения можно будет при определенных ограничениях — как по предельным параметрам домов, так и по запрету на перепродажу земли под ними.
Те же, кто арендовал землю для личного подсобного хозяйства или огородничества, смогут выкупить ее без торгов, если использовали в надлежащем порядке три и более года.
Законопроект также защитит интересы собственников: если регламенты использование земли изменили без согласования с ними, убытки будут гасить за счет бюджета соответствующего уровня.
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