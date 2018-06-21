Свыше 100 дзюдоистов разыграют медали чемпионата Дагестана

Свыше 100 дзюдоистов разыграют медали чемпионата ДагестанаЧемпионат Дагестана по дзюдо пройдет 23-24 июня в универсальном центре волейбола стадиона имени Е. Исинбаевой.

Организаторы спортивного мероприятия — министерство по физической культуре и спорту РД и Федерация дзюдо РД.

Сильнейших определят как мужчины, так и женщины. Мужские веса: 60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 кг. Женские веса: 48 52, 57, 63, 70, 78, +78.