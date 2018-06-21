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Володин поспорил с депутатом ЛДПР о роли «Единой России» в ГД
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Володин поспорил с депутатом ЛДПР о роли «Единой России» в ГД 

ИД «Собеседник» 21 час назад
Вячеслав Володин заявил, что до прихода в Госдуму «Единой России» депутаты занимались личным обогащением за счет народа.
О споре спикера ГД и депутата Сергея Иванова сообщают «Ведомости». Парламентарий от ЛДПР раскритиковал работу правящей партии, упомянув Дмитрия Медведева.
«Все пришло к тому, что после 20-летней законодательной деятельности приходит председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, его назначают премьер-министром, который некоторое время уверяет, что все в стране хорошо. Через какое-то время премьер говорит, что нет денег на пенсии, и главный вопрос — о предстоящей пенсионной реформе», — заявил Иванов.
Володин ответил, что именно приход «Единой России» в нижнюю палату парламента поспособствовал улучшению обстановки в России: «Пока „Медведь“ (так называлась фракция „Единство“, на основе которой в 2001 году была создана „Единая Россия“. — Прим. Sobesednik.ru) в этом зале не поселился, здесь жили олигархи, скупали депутатов десятками, карточки у них отбирали и обогащались за счет народа, а наши пенсионеры пенсии не получали по полгода».
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