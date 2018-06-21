Володин поспорил с депутатом ЛДПР о роли «Единой России» в ГД

«Все пришло к тому, что после 20-летней законодательной деятельности приходит председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, его назначают премьер-министром, который некоторое время уверяет, что все в стране хорошо. Через какое-то время премьер говорит, что нет денег на пенсии, и главный вопрос — о предстоящей пенсионной реформе», — заявил Иванов.